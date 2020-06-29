新世界出售信德中心部分權益等資產　套現36億元

其中，信德中心內若干物業45%權益，涉及商場可出租面積21.44萬平方呎、寫字樓總面積 1.38萬平方呎及85個車位。

至於EIGHT KWAI FONG可銷售面積約4.9萬平方呎，涉及139個服務式住宅單位。

集團表示，其策略將集中發展長遠核心業務，並透過出售非核心資產及業務，繼續優化公司資產及業務架構，釋放價值及提升效益。連同是次項目出售，集團在2020財政年度至今，已賣出超過100億元的非核心資產，並會繼續在合適時機出售非核心業務，目標金額超過150億元。希望透過持續優化資產組合，提供更充裕的現金流，讓集團在香港及大灣區繼續物色更嶄新及具潛力的發展項目，作為長線及更有價值的投資。

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