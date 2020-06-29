【理財通】華興證券：料港人較有興趣買內地產品
2020年06月29日 20:01
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華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟認爲，雖然「跨境理財通」正式啓動時間和實施細則尚未公布，但理財產品、公私募基金以及資管產品的互認，是大灣區跨境金融的制度建設的重點。考慮到內地結構性產品合同相對簡潔，而且在投資者保護方面得到監管機構的大力支持，預計香港居民較有興趣購買內地合資格理財產品。
另一方面，「跨境理財通」無疑也拓寬了粵港澳大灣區境內居民的資産配置渠道，使其財富管理和資産海外配置的策略更爲多元化。大灣區的境內理財客戶、高淨值客戶不必再只限於通過滬港通、深港通或者QDII產品等渠道投資海外市場。這也將有利於進一步提升個股和香港市場交易量、活躍水平與估值水平。
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