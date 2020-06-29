新盤UPDATES：九龍東全新項目勢成下半年頭炮

發展商積極開盤加入搶客行列，繼將軍澳大型樓盤開售後，九龍東亦有全新項目極速籌備登場，發展商已上樓書至物業網站，勢成下半年頭炮項目。

●KOKO HILLS獲批預售 最快周內開價

下半年開盤攻勢一觸即發。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下茶果嶺KOKO HILLS已獲批預售樓花同意書，希望24小時內將樓書上網，本周可望開價及開放示範單位，相信項目可成為下半年頭炮新盤，暫已接獲逾3,500個查詢，他透露，集團上半年已售出764伙，套現近82億港元。下半年樓價料有條件反彈，幅度約5至7%。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘透露，KOKO HILLS提供413伙，實用面積介乎345至2,024方呎。378伙標準戶中，一房戶面積由366至370方呎，兩房戶面積介乎444至522方呎，三房戶則由546至899方呎。而四房戶面積為1,300方呎。該公司市務助理總經理陳惠慈稱，今期由第2、3及5座組成樓盤主打兩、三房戶佔約八成。項目之後仍有第2、3期發展。

●SEA TO SKY開放四房示範單位 加推143伙

新盤競爭氣氛加劇。長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY為回應市場需求，今日(29日)再加推143伙的價單，包括80伙三房、33伙四房及30伙兩房。價單市值24.3億元，折實平均呎價17,295元。

當中三房戶折實售價由1,130.1萬元起，呎價14,811元起，而兩房折實售價最平773.9萬元起。是次仍屬於按原價單加推。希望極短時間內公布新銷售安排，最快周內次輪銷售。

長實集團高級營業經理楊桂玲稱，今日開放四房交樓標準示範單位予傳媒參觀，參照1座38樓A室搭建，實用面積1,075方呎，大廳面積約280方呎，露台面積38方呎。

●富豪‧山峯洋房售6698萬元

百利保控股（00617）等位於沙田九肚的富豪．山峯，錄得本月第3宗成交。項目的27號獨立屋透過招標形式售出，成交價為6,698萬元，呎價約26,002元，當中包括兩個住宅車位， 成交期為180日。

是次售出的洋房，坐落於會所泳池旁邊，屬四房四套間隔，實用面積2,576方呎， 花園面積為777方呎，備有獨立升降機。地下入口為前花園，而後花園則與飯廳連接。頂層天台面積亦達533方呎。

●柏蔚山高層四房戶獲逾4645萬元承接

新世界發展（00017）旗下北角柏蔚山，剛售出2座31樓G室四房大戶，實用面積1,109方呎，成交價4,645.9萬元，呎價41,893元。項目開售至今已累沽598伙，套現逾151億元。

●帝灣居低層戶呎售逾1.36萬元

華業（控股）旗下屯門帝灣居錄得首宗成交，單位為1樓C室，實用面積887方呎，成交價1,208.5萬元，呎價13,625元。

●嘉峯匯三房戶成交呎價逾2.75萬元

嘉華國際（00173）旗下啟德嘉峯匯，售出2B座30樓B室三房戶，實用面積766方呎，售價2,108萬元，呎價27,520元。同系大埔白石角嘉熙售出8座8樓D室，實用面積599方呎，以1,062.9萬元獲承接，呎價17,745元。

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