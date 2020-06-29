德勤劈炮及退任潮未完　逾6個半月累涉64企核數師

公司表示，控股股東，中廣核集團為中央企業及自2012年起一直委聘德勤為其核數師，已屆規定的年期限制，故會委任畢馬威會計師事務所，就截至2020年12月31日止年度提供年度核數服務，自6月29日起生效，直至下屆股東周年大會結束為止。

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