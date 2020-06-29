德勤劈炮及退任潮未完 逾6個半月累涉64企核數師
2020年06月29日 20:06
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再退任上市公司核數師！計及周一退任中廣核新能源(01811)核數師，德勤過去約6個半月，已公布辭任及退任64家香港上市公司核數師職務。
公司表示，控股股東，中廣核集團為中央企業及自2012年起一直委聘德勤為其核數師，已屆規定的年期限制，故會委任畢馬威會計師事務所，就截至2020年12月31日止年度提供年度核數服務，自6月29日起生效，直至下屆股東周年大會結束為止。
據東網統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少64家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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