國際廣場租金減少　凱聯國際酒店全年蝕9億

期內投資物業估值變動前的經營溢利為4.77億元，按年下跌約4.6%，主因是國際廣場於財政年度之租金收入按年減少。鑑於香港持續的社會動盪及疫情爆發，集團已給予大部分租戶不同的短期租金寬減，這對集團的現金流量已造成負面影響。

管理層將繼續按目前情況採取適當措施，並預計下一財政年度的國際廣場租金收入及集團經營業績仍會繼續受到負面影響。

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