國際廣場租金減少 凱聯國際酒店全年蝕9億
2020年06月29日 20:06
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凱聯國際酒店(00105)公布，截至3月31日止年度業績，期內收入5.88億港元，按年減少3%，在投資公平值拖累下，錄得股東應佔虧損9.12億元，2019年同期則錄得盈利1.48億元；每股虧損2.54元，擬派末期息每股0.25元。
期內投資物業估值變動前的經營溢利為4.77億元，按年下跌約4.6%，主因是國際廣場於財政年度之租金收入按年減少。鑑於香港持續的社會動盪及疫情爆發，集團已給予大部分租戶不同的短期租金寬減，這對集團的現金流量已造成負面影響。
管理層將繼續按目前情況採取適當措施，並預計下一財政年度的國際廣場租金收入及集團經營業績仍會繼續受到負面影響。
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