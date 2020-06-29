樓價UPDATES：移民業主加拿大回港　沽東涌海堤灣畔

移民業主睇淡後市，特意於加拿大回港沽東涌海堤灣畔收租單位套現，放盤不到兩小時即售678萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●淺水灣嘉麟閣2座低層B室，實用面積約1,390方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，日前以3,690萬元沽出，實用呎價約26,547元，上述為屋苑本月首宗二手成交個案，現時有7個單位放售，最低入場價由4,200萬元起。

●西半山俊傑花園高層D室，實用面積783方呎，套三房連儲物室，望海景，獲租客以35,000元租入，實用呎租約44.7元，新租客為本區客。

●上環帝后華庭1座高層J室，實用面積約395方呎，兩房間隔，議價10萬元後，以約870萬元獲承接，實用呎價約22,025元，原業主於2014年12月以約663萬元購入上述物業，轉售帳面獲利約207萬元，升值約31%。

●灣仔熙華大廈A座低層6室，實用面積330方呎，兩房間隔，望樓景，以14,000元租出，實用呎租42元，原業主於2016年4月以440萬元買入單位，持貨4年，租金回報3.8厘。

●大坑融園中層22室，三房間隔，實用面積約1,287方呎，以約57,000元放租約3個月後，獲外籍客接洽，雙方議價後減至以55,000元租出，實用呎租約42.7元。

●大坑福興閣中層A室，實用面積428方呎，兩房間隔，由於單位現有租客居住未能安排睇樓，但可交吉成交，最終獲區外首置上車客以800萬元承接，實用呎價18,692元。

●北角海峰園崇峰閣中層G室，實用面積856方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,800萬元承接，實用呎價21,028元，原業主早於1993年2月購入上址投資，當時作價431萬元，持貨至今沽售，帳面獲利1,369萬元離場，單位逾27年升值3.2倍。

●鰂魚涌南豐新邨單日連錄3宗成交，其中9座極高層A室，實用面積570方呎，三房間隔，980萬元易手，實用呎價17,193元，原業主於2015年2月以749萬元買入單位，持貨5年，帳面獲利231萬元，單位升值31%。

●鰂魚涌太古城6月至今暫錄得32宗成交，平均實用呎價19,914元，成交包括富山閣高層A室，實用面積690方呎，套三房間隔，望內園景，以1,380萬元交吉易手，實用呎價20,000元，新買家屬於用家。

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九龍區

●將軍澳中心10座中層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，望街景，分支家庭客已於區內尋盤多時，眼見上址叫價低於銀行估價的760萬元，故睇樓後三小時，極速斥資730萬元購入，實用呎價約17,980元。

●將軍澳天晉IIIB錄6月首宗成交，單位為1B座中層G室，實用面積365方呎，一房間隔，最初開價720萬元，議價後以705萬元成交，實用呎價19,315元，新買家為新盤向隅客，見新盤抽籤結果欠理想，決定轉投二手屋苑，承接上址。

●將軍澳慧安園1座中高層B室，實用面積502方呎，三房兩廳間隔，原叫價718萬元，微減8萬元，獲區內換樓客以710萬元承接，實用呎價14,143元。

●將軍澳領都2座左翼中高層D室，實用面積714方呎，三房設計，吸引原計劃入市新盤之向隅客承接，成交價945萬元，實用呎價13,235元。

●將軍澳都會駅1座高層B室，實用面積約678方呎，套三房連儲物房間隔，望海景，5月叫價1,280萬元放售，日前以1,188萬元交吉形式沽出，減價92萬元或約7%，實用呎價約17,522元，該盤本月至今累錄約16宗二手成交，平均實用呎價約16,680元。

●茶果嶺麗港城1座低層E室，實用面積約687方呎，套三房間隔，望內園景，6月放盤並開價980萬元，經議價後微減10萬元，近日以970萬元沽出，實用呎價約14,119元。

●九龍灣德福花園德福花園D座高層8室，實用面積556方呎，兩房間隔，單位放盤約3周，吸引一直於同屋苑租樓，並即將迎接新生命的準爸爸承接，成交價770萬元，實用呎價13,849元。

●西南九龍浪澄灣3座中層F室，實用面積約550方呎，兩房間隔，去年7月初開始放盤，開價1,200萬元，經議價後減價95萬元或約7.9%，最終以1,105萬元沽出，實用呎價約20,091元。

●旺角利奧坊．曉岸2座高層E室，開放式間隔，實用面積約203方呎，以約12,500元放租1星期，吸引區內客洽詢，議價後減價1,500元，以11,000元租出，實用呎租約54.2元，新租客為單身客，睇樓3次後決定承租。

●長沙灣一號‧西九龍1座中層C室，實用面積864方呎，套三房間隔，望內園景，上月放盤開價1,430萬元，現累減80萬元，以1,350萬元沽出，實用呎價15,625元，新買家議價後感單位做價吸引，考慮片刻即決定換入作新居。

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新界區

●東涌海堤灣畔3座中層E室，實用面積508方呎，原業主多年前移民加國，將單位轉為出租，近期因對香港前景缺乏信心，專程回香港賣樓，叫價680萬元，放盤不到兩小時，微減2萬元，獲區內客以678萬元購入自住，實用呎價13,346元。

●葵涌月海灣錄6月第2宗成交，單位為1座高層F室，實用面積396方呎，兩房間隔，新近以608萬元易手，實用呎價15,354元，新買家為用家。

●屯門居屋兆禧苑E座高層12室，實用面積363方呎，一房一廳間隔，區內客於已補價自由市場以465萬元購入自用，實用呎價12,810元。

●屯門居屋兆禧A座高層2室，實用面積415方呎，兩房一廳間隔，租客為區內客，願意預繳一年租金，因此獲提供輕微議價空間，最終獲以9,000元即睇即租，實用呎租21.7元，如以同類型單位銀行估價約468萬元計算，單位的租金回報率達2.3厘。

●屯門公屋良景邨良偉樓低層9室，實用面積443方呎，累積減價21萬元，獲區外首置綠表客，於未補價第二市場以189萬元購入自用，實用呎價4,266元，原業主於2001年以約12.2萬元購入，是次轉手帳面獲利約176.8萬元，單位升值逾14倍。

●天水圍栢慧豪園2座低層C室，實用面積493方呎，兩房間隔，叫價650萬元，業主因家庭原因打算搬回與家人同住，有見上車客入市態度誠懇，並多次追價，故願意減價30萬元，以620萬元沽出，實用呎價12,576元。

●元朗新元朗中心6月暫錄約2宗成交，其中5座高層D室，套三房連儲物房間隔，實用面積約870方呎，早前叫價約1,200萬元放盤，雙方議價後以1,060萬元成交，實用呎價約12,184元。

●元朗YOHO MIDTOWN第2座中層C室，實用面積606方呎，三房間隔，同區換樓客在區內覓盤已一段時間，得知上址新放盤，立即前往睇樓，單位放盤4小時，速獲該客洽購，減價20萬元，以978萬元成交，實用呎價16,139元。

●元朗YOHO Town第9座低層G室，實用面積約461方呎，兩房間隔，早前叫價約695萬元放售，反價約5萬元，仍獲用家承接，以700萬元成交，實用呎價約15,184元。

●元朗錦綉花園H段第三街雙號屋，實用面積約848方呎，三房間隔，原先叫價1,080萬元，放盤一天即獲買家議價，最終減價45萬元或約4.2%，以1,035萬元成交，實用呎價約12,205元，屋苑本月累錄10宗二手成交，平均實用呎價約12,452元。

●沙田居屋愉田苑愉澤閣高層6室，實用面積483方呎，兩房間隔，望園景，放盤兩星期，已補價自由市場叫價675萬元，減價34.5萬或減幅5%，以640.5萬元沽出，實用呎價13,261元。

●沙田居屋愉翠苑愉滿閣低層1室，實用面積650方呎，套三房間隔，望內園景，已補價自由市場開價850萬元，放盤兩星期，減價12萬元，減幅1.4%，以838萬元售出，實用呎價12,892元。

●馬鞍山天宇海6B座高層C室，實用面積751方呎，三房兩廳連儲物室間隔，原叫價980萬元，最終微減5萬以985萬元沽出，實用呎價13,116元。

●馬鞍山嵐岸2座高層D室，實用面積795方呎，三房兩廳間隔，原開價1,150萬元，減價62萬元或約5.4%，以1,088萬元沽出，實用呎價13,686元。

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