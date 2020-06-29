夜市UPDATES：道指衝高300點　港夜期低水逾百點

美股早市走勢反覆向好，雖然美國可能爆發第二波疫情，惟道指目前衝高逾300點，報25,354點；標指報3,027點，升18點或；納指報9,772點，升15點或0.16%。

港股期指夜隨外圍做好，目前報24,188點，升128點，低水113點。

美國愈來愈多的州份重新實行社交隔離措施，以遏制新冠肺炎染病個案的激增。摩根士丹利經濟學家Chetan Ahya表示，新增個案重新上升是事實，但無礙經濟復甦，因為政府官員開始提出應對措施，這些措施會造成一定的經濟失速，但是這樣抑制了疫情進一步擴散，對其他州經濟恢復更有助益。

另外本周稍後，投資者將迎來一系列新的經濟數據，包括周四的6月非農就業報告，以及同一天發布的首次申請失業救濟數據。市場平均預期截止6月27日當周美國首次申請失業救濟人數為133.6萬人，稍好於上周遜於預期的148萬人。

歐洲股市輕微上揚，英股漲0.52%；法股升0.49%；德股升0.19%。

【21:30】儘管美國新冠肺炎確診個案繼續攀升，但市場憧憬更多刺激措施，美股上周急跌後有支持，道指周一早段升233點，至25,248點；納指升24點，至9,781點；標指升16點，至3,025點。

波音公司的737 Max客機停飛多月後獲准認證試飛，波音股價早段漲5.59%至179.52美元。化妝品及香水公司Coty同意以2億美元，收購美國真人騷女星Kim Kardashian West旗下美容業務20%股權，刺激Coty股價急升13.64%至4.75美元。

超過150個品牌和代理公司參與杯葛Facebook(Fb)的行動，Fb股價上周五狠挫8.32%後，今日早段續受壓，最多跌3.82%至207.82美元。其他社交平台Twitter未能幸免，股價再跌1.96%至28.48美元；Pinterest亦跌3.98%至20.75美元。

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