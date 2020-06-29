社交媒體股災！團體發起杯葛廣告行動　Facebook狠瀉

社交網站被批評監管仇恨和失實言論不力，Facebook(Fb)首當其衝。有組織發起杯葛行動，敦促廣告商7月份暫停在Fb賣廣告，已有超過150個品牌和代理公司參與，可能打擊Fb的收入前景並導致股價受壓。Fb股價上周五(26日)狠挫8.32%、市值蒸發560億美元後，周一(29日)美股早段續受壓，跌逾2.5%。其他社交平台Twitter未能幸免，續上周五挫7.4%後，周一早段再跌1.8%；Pinterest更瀉逾6%。

儘管Fb行政總裁朱克伯格上周五表示會調整政策，惟參與杯葛行動的公司愈來愈多。參與杯葛的除Verizon、聯合利華、可口可樂和本田外，最新還有Levi's和百事公司，承諾取消廣告為期1個月至6個月。當中，聯合利華和Verizon於6月份首3周分別花了50.4萬美元和85萬美元在美國Fb賣廣告。

觀乎Fb廣告客戶數以百萬計，單於上季廣告收入便達177億美元，個別企業當然無法動搖Fb的增長。不過，愈來愈多廣告商發聲勢對其他品牌構成壓力，加上正值疫情導致經濟放慢，將對Fb構成雙重打擊。

美國銀行的分析員早於上周(當時聯合利華還未加入杯葛)已警告，Verizon的做法有機會影響其他廣告商，令更多公司加入杯葛行動，產生短期雪球效應，但指由於Fb廣告客戶眾多，杯葛行動未必構成實質影響。

Bernstein的分析員指，有別於2018年劍橋分析醜聞引發的「#deletefacebook」(刪除Fb)行動，因為很容易便能觀察到哪些公司參與杯葛，哪些公司沒有參與。他們又預期，Fb和Twitter都會成為杯葛目標，而且若未能推動這些社交平台作出改變，杯葛期或延長至七月份以後。

事實上，Fb已預告次季業務表現疲弱。財務總監Dave Wehner早於4月份的業績發布會上預警，廣告市場有可能出現更嚴重的收縮。隨着美國新冠肺炎確診個案急升，不少州份需放慢經濟重啟步伐，廣告商更有理由減少推廣開支。目前而言，分析員預期Fb次季收入僅輕微增長1%，第3季可望增長7%。

另有分析員估計，部分廣告開支可能由Fb轉移到Snapchat、Pinterest和亞馬遜等。

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