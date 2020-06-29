【零售浩劫】「天仁茗茶」經營商半年盈利挫87%
2020年06月29日 21:45
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「天仁茗茶」經營商賓仕國際(01705)公布，截至3月31日止年度業績，期內收入5.13億港元，按年減少1%，錄得股東應佔溢利180萬元，按年減少87%；每股盈利0.27仙，不派末期息。
期內盈利大跌主要歸因於零售業務競爭激烈；香港市道低迷；新型冠狀病毒病爆發；消費模式因社交距離規定而改變。
展望下個財政年度的機遇及挑戰，集團將繼續堅持優質產品及多品牌發展策略。零售業務而言，集團計劃透過品牌建立、改善客戶體驗及產品創新，鞏固天仁茗茶業務及擴張洪師父業務的領先市場地位。
另一方面，集團積極審閱與業主之租賃協議，以優化日後的成本架構。同時，將採取有力行動控制經營成本(包括人力、租金開支及其他經營開支)及進一步推動效率。
分銷業務而言，集團擬擴大品牌及產品組合，以保持市場競爭力及確保客戶有更多的選擇。集團將專注適合香港消費者口味及偏好的海外品牌及產品。
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