【旅業蕭條】專業旅運全年虧損4531萬

集團表示，年度內一連串超出集團控制且無法預料的事件對旅遊業造成重大衝擊。除面對業內所固有的激烈競爭局面外，自2019年中起出現的政治及社會問題亦為該業務線帶來不利影響。數月來席捲全城的抗議活動對示威地區的商舖業務經營造成干擾。社會及政治的不穩定狀況亦對香港經濟及消費者情緒產生不利影響。於2020年初爆發疫情，進一步對旅遊業構成前所未見的壓力。全球各國政府相繼實施嚴格的旅遊限制及強制隔離檢疫令，導致旅遊需求大幅減少。顧客紛紛調整或取消其出行計劃。本業務線的銷售及收益急劇下降至歷史低位。

為應對此次空前的挑戰，集團已落實多項現金保存措施，如縮減分店網絡規模、降低員工成本及與業主磋商寬減租金等。儘管經營環境不明朗，集團仍致力於為客戶提供專業服務及旅遊規劃建議。

展望未來，由於香港及全球經濟仍持續存在眾多不明朗因素，營商環境預計比以往更具挑戰性。鑑於持續的中美貿易緊張局勢、本地政治及社會事件未來發展的不可預測性，以及空前的疫情在全球蔓延，來年的經營環境將極其艱難。

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