【財經評論】港金融淪區域化　角色有變早綢繆

好不容易，今年終於來到一半！年內全球經歷世紀大瘟疫、經濟突停頓、大量人命傷亡，加上地緣政治風險升溫，引發金、股、匯及商品市場極端波動，投資者如履薄冰，惶恐終日！雖然如今多地逐步重啟經濟，惟在疫苖面世前，消費和投資信心難完全恢復，加上十一月美國總統大選，中美角力和香港問題都會成為焦點。港人既處風眼，金融中心角色生變，實宜保持高度警惕！

今次新冠肺炎疫情迄今仍未消散，北京病例日增，加上其他地區嚴重水災，禍不單行；美國發病情況更可怕。足見全球兩強經濟形勢惡化，復甦之路更顯艱難。雖然目前市場展望在各地減息和刺激經濟政策效用開始發揮下，第三季全球經濟會回穩，可「直升機式撒錢」救市並非長治久安之策，隨着政府財政不斷惡化，大家要有心理準備失業率尚未見頂，資產價格充滿挑戰。

對香港而言，疫情加上中美角力升溫，首當其衝的出口貿易業本來就難望翻身，周一公布的五月份出口貨值再錄按年跌幅兼遜預期，實不令人意外，旅遊、零售業難復舊觀亦是預計之內，可令人擔心的是，香港僅餘的老本金融業正在變質！

回看○三年沙士，香港經濟衰退，內地見狀推出《更緊密經貿關係安排》（CEPA）及個人遊打救；到了○八年金融海嘯後，再相繼推出股市互聯互通機制激活交投。如今香港再遭遇衝擊，就獻「跨境理財通」新猷。這些發展在在說明，回歸以來歷屆港府在經濟發展上都不甚作為，單靠食老本而不謀強化國際經貿關係，致使獨特優勢不斷褪色，競爭力下降，得靠中港加強融合來維持，近期的中概股回歸潮也是例子。問題是，香港金融業高度依賴中資和中企高度參與，反而更會深度捲入中美之爭，隨着下半年兩大經濟體角力進入新台階，投資者又豈能安寢？

基本上，打從中美貿易戰兩年前之初，香港經濟就走向衰退，今年的疫情只是加快步伐而已，要數當前最大挑戰，內部管治不濟固然是病根，中美關係更加劇了病情，不論是社會動盪、移民潮、走資潮，以及港元聯匯穩定等，皆離不開這兩個背景主題。如今兩地對策是圖以加強「地域化」來補足「國際化」褪色的影響，可如此降級發展，意味香港過去獨享的橋樑式「變色龍」優勢將永久消失，伴隨的是經濟資源重新分配。如何適應這種變化，是港人刻下就須深思和及早綢繆的長遠問題！

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