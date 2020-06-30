東方日報B1：跨境理財通扑錘　總額度傳三千億

大灣區「跨境理財通」業務試點框架出爐！區內居民可個人跨境，「北上」及「南下」投資銀行銷售的理財產品。理財通實施的初步階段主要涵蓋風險較低及簡單的投資產品，香港投資者需在兩地銀行分別開設匯款和投資戶口。惟目前未有公布正式啟動時間及實施細節，亦未提及「北上」及「南下」投資的總額度。

新框架之下，大灣區內地居民可「南下」投資香港理財產品，港人則可「北上」購買內地產品。根據人民銀行、香港金融管理局及澳門金融管理局的聯合公告，「北向通」和「南向通」的業務資金通過帳戶綁定，以閉環匯劃和封閉管理。

資金匯劃使用人民幣跨境結算，資金兌換在離岸市場完成。對「北向通」和「南向通」跨境資金流動實行總額度和單個投資者額度管理，總額度通過宏觀審慎系數動態調節。市傳「南向通」和「北向通」各設有1,500億元人民幣(下同)限額，並在總額度之下設立個人投資額度。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享指，由於理財通設有總體及個人投資額度限制，並進行閉環匯劃和封閉管理，意味來港資金最終要回流內地，相信不存在走資風險。目前香港離岸人民幣資金池逾6,000億元，規模應該足夠應付理財通流量。

星展集團董事總經理兼集團財資及市場部總監伍維洪指，內地有望放寬匯款、融資等跨境資本流動，有利在岸離岸的資產轉移，相信不論南下或北上「兩邊均有需求」。即使各設1,500億元額度，亦不算龐大，現時全球息口趨向零，甚至負利率的情況下，投資者對收益的理財產品需求熾熱。

香港金融管理局總裁余偉文指，「跨境理財通」首次允許零售投資者直接跨境開設和操作投資戶口，有更大的自主度去選擇理財產品。沿用過去股票通和債券通的經驗，會以「風險可控、循序漸進」設計各個環節，並實施一對一綁定。

市場關注港人「北上」投資，需否親身返回內地開戶。法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷指，此舉未能顧及實際投資情況及需要，若開戶過程繁複，變相會窒礙理財通的推進，相信監管機構落實細節時，會平衡各方效益。

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文則指，香港理財產品選擇較內地豐富，料港人對「北向通」需求不大。反之，受內地資金管制影響，過去內地居民不容易作境外投資，「南向通」可望配合有關需求，估計初步可在港投資的產品，主打將包括基金等。

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明則認為，理財通不會一步到位地投資所有產品，中港兩地的銷售機構及投資者皆需要時間來「熱身」，以了解對方的理財產品，因此不預期理財通一推出就會很受市場歡迎。

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