美股收市：道指升580點　波音飆14%

儘管美國新冠肺炎確診個案繼續攀升，但市場憧憬更多刺激措施，道指收報25,595點，升580點或2.32%；標指收報3,053點，升44點或1.47%；納指收報9,874點，升116點或1.2%。

波音公司的737 Max客機停飛多月後獲准認證試飛，消息刺激波音股價全日急升14.41%，收報194.49美元，為道指表現最好的成分股。超過150個品牌和代理公司參與杯葛Facebook(Fb)的行動，Fb股價先跌後回穩，收市升2.11%至220.64美元。

美國愈來愈多的州份重新實行社交隔離措施，以遏制新冠肺炎染病個案的激增。摩根士丹利經濟學家Chetan Ahya表示，新增個案重新上升是事實，但無礙經濟復甦，因為政府官員開始提出應對措施，這些措施會造成一定的經濟失速，但是這樣抑制了疫情進一步擴散，對其他州經濟恢復更有助益。

此外，新冠肺炎疫情持續，全球確診人數已超過1,000萬宗，不過，美國藥廠吉利德最新就其新冠肺炎潛在藥物定價，稍為緩和市場憂慮的情緒。

本周稍後，投資者將迎來一系列新的經濟數據，包括周四的6月非農就業報告，以及同一天發布的首次申請失業救濟數據。市場平均預期截止6月27日當周美國首次申請失業救濟人數為133.6萬人，稍好於上周遜於預期的148萬人。

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