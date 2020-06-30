鮑威爾：美國經濟前景非常不確定

美國聯儲局主席鮑威爾將於周二(30日)在國會作出證詞陳述，他在準備好的演講稿中表示，對於美國經濟活動反彈感到樂觀，相信已經比預期更早進入重要的新階段，但同時充滿新挑戰，尤其是控制住新冠肺炎疫情的必要性。

鮑威爾指出，數據顯示經濟活動恢復，雖然當地有約2,000萬人失業，但留意到企業招聘正在增多，支出也在增加。他強調，美國「前進的道路非常不確定，很大程度上將取決於我們能否成功遏制疫情.. 除非人們確信可以安全地重新參與到廣泛活動中，否則經濟不可能完全復甦。」

他又重申，不宜過早撤回任何形式的刺激措施，認為前進道路將取決於各級政府可否視乎形勢所需，繼續採取政策行動提供紓困和支持經濟復甦；並指聯儲局也將全面使用各種工具來支持經濟。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626