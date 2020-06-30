調查：投資者對於美股未來6個月走勢存在嚴重分歧

外媒報道，根據DataTrek Research最新調查結果顯示，對於未來6個月美股表現，投資者存在嚴重分歧。

調查指，在被問及今年底美股標指的收市位時，5分之1的受訪者預計，該指數將比現時水平高出10%以上；同時也有約5分之1的受訪者預期標指將較現時水平下跌超過10%。

DataTrek聯合創始人Nicholas Colas指出，由「非常糟糕」(從現時水平下跌超過10%)到「非常好」(從現時水平上升超過10%)，每個選項都獲得了基本相同的受訪結果。這反映市場對於未來6個月的走勢存在極高的不確定性。

在美股有史以來最快跌入熊市，然後又創出90年來最快的50天反彈之後，這種嚴重的意見分歧或許不難理解。儘管投資者對經濟從新冠肺炎疫情中復甦抱有希望，但隨着感染病例的繼續增加和新風險的出現，前景依然模糊。投資者對11月的美國總統大選和屆時市場的動盪也持警惕態度。

該項調查在6月22日至6月28日期間，獲得了341人的回覆。其中48%的人預計拜登將當選總統；43%的人則預計特朗普獲勝。根據Colas的說法，政治預期嚴重影響了投資者整體的市場觀點，而在相信特朗普大選獲勝的受訪者中，明確更多人相信股市年底上升超過雙位數。

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