南岸集團全年蝕逾10億元　酒店分部總負債52億元

公司指出，由於最近爆發的新冠肺炎疫情及極具挑戰性的經濟環境，集團決定跟隨澳門許多其他酒店營運商的做法，在可預見的未來關閉酒店。

酒店分部亦錄得總負債約52.66億元，包括已就撥付酒店發展資金所需而發行可換股債券的負債部分以及撥付酒店發展資金所需的銀行及其他借款。

於審核過程中，集團根據會計準則對酒店業務之資產進行減值測試，並委聘獨立估值師對酒店之價值進行評估。由於疫情爆發以及澳門及香港政府實施隔離措施，審核工作及估值工作受到影響。因此，酒店業務(資產所屬之現金產生單位)於截至今年3月底止年度之可收回金額及其財務影響仍可能會視乎估值師之估值報告以及核數師就此進行之審閱及評估而有所變動。

集團展望，整體外圍經濟環境包括疫情仍充滿不確定性，當中預期中美貿易緊張局勢持續，短期內增加政治及金融風險的不確定性。

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