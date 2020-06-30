富元國際逾1億元向主席收購珠海物業

目標集團主要在中國廣東省珠海市斗門區尖峰南珠峰大道東側地盤從事發展業務，該地盤面積約為48,653.2平方米，連同建於其上的任何建築物。該地塊被指定用作商業及金融、批發及零售以及酒店和餐飲用途。規劃許可證指定該地塊用作酒店及商貿綜合用途，其中不少於60%須用於酒店發展，不超過40%用於商業及辦公室發展。

該項目分為3個階段，而該物業擬將發展成為一個商業綜合體，包括辦公大樓、五星級酒店及帶地下停車場(設有1,357個停車位)的購物中心以及其他配套公共設施。建議的總建築面積合共約為197,101.55平方米。

目前，該項目的第1階段正在建設中，包括兩座商業大廈。第1階段的計劃總建築面積合共約為51,721.53平方米，包括面積約9,050.74平方米的地庫及面積約107.85平方米的配套設施區。

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