香港食品投資全年轉蝕2411萬元
2020年06月30日 07:19
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香港食品投資(00060)公布，截至今年3月底止年度轉盈為虧，錄得股東應佔虧損約2,411.1萬港元，每股虧損9.29仙，不派末期息；去年同期純利約1.88億元。
展望來年，公司指經營環境仍然充滿挑戰，新冠肺炎疫情爆發令全球的經濟受到嚴重打擊及持續放緩。預期於短期內，香港經濟前景將會持續不明朗，消費意欲薄弱。面對各種不利因素情況下，集團將會本着審慎經營和嚴謹控制營運成本之方針，並透過多年來已建立了與香港客戶及海外供應商的良好關係優勢，致力鞏固凍肉貿易業務，保持穩健發展。並將繼續專注發展日本和牛在香港的貿易業務，擴大收益。
此外，公司亦計劃透過在日本剛設立的辦事處，擴展於日本之採購，開拓新的產品來源地，增加新品牌及品種，迎合消費者多方面需求。
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