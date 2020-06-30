首程控股非全資附屬出資500萬人幣設合夥企業

合夥企業的合夥期限為7年。經全體合夥人決定，可將合夥企業的合夥期限延長1年。其主要投資將重點集中在與智慧城市發展相關的領域：智能製造、城市運營、交通管理和城市綜合服務業；並以其他領域為輔，例如新型消費、醫療健康等。通過專注於上述領域的平台型技術和新服務模式公司的橫向投資，以及大興區產業發展方向的高質量上下游企業或項目資源的縱向投資，合夥企業能夠在提供戰略協 同資金的同時把握金融投資機會。

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