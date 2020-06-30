【專家點評】六月速遞業向好 睇好綜合服務商
2020年06月30日 07:30
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近日，國家郵政局公布了五月份郵政行業運行情況，2020年五月，全國速遞企業速遞業務量達到73.8億件，按年增長41.1%，速遞業務收入達到771.9億元人民幣，按年增長24.9%。速遞行業具備高增長特性，長遠而言可看好順豐控股(002352.SZ)及圓通速遞(600233.SH)等股份。
2020年一至五月，全國速遞企業業務量達到264.1億件，速遞業務收入達到3026.8億元人民幣，業務量及業務金額較去年同期分別增長18.4%及9.9%。單計五月份，全國速遞企業業務量為73.8億件，速遞業務收入為771.9億元人民幣，較去年同期分別增長41.1%及24.9%，較2020年四月增長13.5%及7.1%。
龍頭速遞公司的件量增速高於行業平均，順豐、圓通、韻達、申通業務量按年分別增長83.8%、61.06%、49.7%及42.74%。2020年5月，韻達、申通、圓通、順豐分別完成速遞業務量12.99億件、8.52億件、11.56億件及6.36億件，較去年同期分別增長49.7%、42.7%、61.1%及83.8%，較上月分別增長12.9%、25.3%、22.8%及4.09%。
我們認為，速遞行業持續呈現高增長，主要受兩方面因素影響：第一，受到新冠肺炎疫情影響，居民綫上消費需求持續增加，網購滲透率進一步提升，促進速遞物流需求增加；第二，隨着生鮮農產品及土特產於網上銷售、電商直播等新型消費模式推廣應用，繼續為速遞需求帶來增長空間。
一如以往，速遞市場價格競爭激烈，五月份通達系單票價格減幅超過30%，壓縮了市場利潤空間。單票價格方面，2020年五月，韻達、申通、圓通、順豐的單票價格分別為每票2.04元人民幣、2.12元人民幣、2.09元人民幣及18.01元人民幣，較去年同期分別下降35.85%、30.03%、30.73%及23.03%。
2020年一至五月，速遞行業的行業集中度為84.4，較去年同期增加2.8點，市場集中度繼續提高，較一至四月累計環比下降0.1點。通達系市場佔有率持續回升，順豐市佔率回歸至2019年底水平，首四名排名分別為韻達、圓通、申通、順豐，值得注意的是，順豐份額排位隨時在疫情後回落。而極兔快递、眾郵等新入局者將促進行業競爭發展，當前龍頭仍佔據84.4%市場份額，市場格局相對穩定。
我們認為，當前居民消費習慣由綫下轉至綫上，網購滲透率不斷提升，速遞需求端潛力持續釋放，加上618網購節因素推動，預計六月份景氣將進一步提升，建議逢低建倉，推薦電商系市佔率領先的韻達股份(002120.SZ)、市佔率穩健提升的圓通速遞(600233.SH)、管理效率逐步改善的申通快遞(002468.SZ)、中長期看好邁向綜合服務商的順豐控股(002352.SZ)。
中國銀河國際證券
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