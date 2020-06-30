藥明生物配股集資逾60億元　股價受壓

假設一級配售股份獲悉數配售，預期一級配售的所得款項淨額將約為61.21億港元。公司擬將一級配售的所得款項淨額用於持續全球擴張，包括為治療新冠肺炎及其他相關CDMO項目，於美國興建商業生產設施、於中國境外收購生產設施及於中國興建微生物產品設施，以及用於集團的一般營運用途。

藥明周二股價受壓，即市低位見140.6元，現報143.6元，跌3.4%，成交已逾10億元。

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