藥明生物配股集資逾60億元 股價受壓
2020年06月30日 07:32
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藥明生物(02269)公布，與配售代理訂立一級配售協議，配售4,500萬股一級配售股份，相當於公司經擴大後已發行股本的約3.32%。配售價137港元，較該股周一(29日)收市價148.7元折讓約7.87%。
假設一級配售股份獲悉數配售，預期一級配售的所得款項淨額將約為61.21億港元。公司擬將一級配售的所得款項淨額用於持續全球擴張，包括為治療新冠肺炎及其他相關CDMO項目，於美國興建商業生產設施、於中國境外收購生產設施及於中國興建微生物產品設施，以及用於集團的一般營運用途。
藥明周二股價受壓，即市低位見140.6元，現報143.6元，跌3.4%，成交已逾10億元。
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