【專家點評】陳正犖：經濟「V」形反彈仍有變數

早前經濟師普遍對「V」形復甦信心漸增，金融市場亦反映類似憧憬。不過讀者要留意，公眾健康危機未完全解決、貿易持續收縮、商業投資顯著下滑、金融狀況仍未夠寬鬆，而且股市與實體經濟脫節，可能造成不明朗因素觸發市場震盪，這些變數指向經濟反彈，更有機會是季度與季度比較的「V」形，未必有力持續。

目前反映環球保持社交距離狀況的指數顯示，零售、消閑及工作場所的活動，仍較二月即受危機打擊前，低出約25%。政策制訂者已經大刀闊斧改變政策立場，應對今次危機，私人商業活動能否持續反彈將成關鍵。我們估計環球經濟今年或衰退3.5%，明年則可能恢復增長5.5%。

年初至今，環球科網股累升約29%，當中歐洲科網股升21%，北美科網股升28%，亞洲科網股升31%，拉丁美洲科網股更加升57%，全線跑贏同區股市主要指數，對比期內納斯達克指數升幅約13%，標普500指數甚至下跌3%。環球危機下，很多互聯網平台的使用量顯著增長，尤其是串流影視、電子商務及網絡遊戲，不過目前仍未確定這些趨勢可以持續多久，我們認為部分股價表現或過熱。

於美國，訂閱影片及遊戲平台隨着經濟重啟，業務增長或回復正常，他們的股價早前受惠於業績改善，惟當封鎖措施鬆綁，業績有機會重返長期平均增長水平。亞洲方面，我們對中國內地網絡廣告預算氣氛維持審慎看法，電子商務則呈現持續強勁動動，遊戲市場亦受惠於穩定新遊戲推出時間表，互聯網旅遊代理業務則仍然依靠本土旅遊復甦進度。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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