【市前重點睇】油價穩升　港股外圍漲逾百點

美匯指數企97.53；離岸人民幣(CNH)報7.0755；港匯見7.7504；美元兌日圓處107.58；歐元升至1.1249；英鎊跌至1.2315。金價於1,773美元水平徘徊。布油企41.71美元；紐油漲至39.73美元。道指期貨升約百點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指亦漲逾百點。

●美國白宮經濟顧問庫德洛接受外媒訪問時稱，各州放慢解封經濟的步伐是正確的舉措，但其對經濟尚不足為慮，相信「V形」復甦仍有可能實現，但整體依然存在不確定性。

●美國聯儲局主席鮑威爾表示，對於美國經濟活動反彈感到樂觀，相信已比預期更早進入重要的新階段，但同時充滿新挑戰，尤其是控制住新冠肺炎疫情的必要性。

●美國5月待完房屋銷售按月破紀錄勁升44.3%，升幅遠高於市場預期的19.3%，並扭轉4月挫21.8%的勢頭，反映按揭利率下降及部分州份重啟經濟的影響。

●美國10年期國債孳息率跌1.8點子，報0.6234厘。

●7月恒生指數夜期收報24,209點，升149點，低水92點，成交16,113張。

●港股ADR指數收報24,388點，升87點。

●紐約8月期油收報每桶39.7美元，升1.21美元或3.14%；布蘭特8月期油收報每桶41.71美元，升0.69美元或1.68%。

●紐約8月期金收報每安士1,781.2美元，升90美仙或0.05%。

●外國傳媒報道，市傳迪士尼已醞釀裁減香港員工約幾個月，並最終在上周五(26日)告知員工，將在香港裁員100至150人。

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