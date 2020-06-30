【專家點評】邵志堯：淺談產業園及網紅經濟

內地的產業發展領先香港數年，產業園和網紅經濟已非常成熟。外國和內地的產業園跟香港不一樣，它們都是由荒廢的舊廠房改造，添置了連廊、頂篷升降機。連廊是將個別的一幢幢的廠房連成一體，頂篷則是將廠房中間加上頂篷天幕，增加可供使用的室內面積，而升降機則改善了使用者的垂直運輸效率，有些更會把外牆美化，令產業園美輪美奐。

不過，這些只是硬件，一個產業園若果沒有個性或精準的市場定位，產業園添加不了附加價值，就算產業園改造得怎麼樣漂亮也好，也只不過是一只花瓶，經營者要給予靈魂，才可以把老廠房激活，重新獲得生命。北京的798、上海的8號橋和廣東的289都是產業園業界的領頭羊，分別有不同定位，798定位為文化藝術創意園、8號橋定位為設計中心，而289則定位為網紅基地。

網紅產業是內地過去數年和未來十年高增長的行業，為了令到行業效率大幅提升，產業園發展成網紅基地是很自然的事，筆者嘗試闡釋相關運作。網紅基地最主要由三個元素組成，分別是人、貨品和基地本身，人就是在基地中圍繞貨品提供服務的人，分別是為貨品提供上下游服務，由尋找合適的產品、設計和包裝產品、配上適合的網紅、後台管理、影視直播製作、市場調查、倉庫物流、網紅培訓，全部需要專業人士互相配合才可成事，再加上為這些工作人士提供衣食住行工作和住宿配套的人，並不如香港企業家所想，一部手機和一雙咀皮便可以打造上千萬上億元的生意。

貨品方面是品牌的建立，很多傳統零售商或廠商並未想清楚現有在零售商場中售賣的線下渠道貨品會否和線上渠道的貨品有否衝突，造成自己貨品互相攻擊，這個和十多年前奧特箂斯(Outlets)和商場貨品衝突同出一轍，因為奧特箂斯在後期並非賣月下貨，最後品牌商另外建立一條生產線，把兩者的產品有所區分，奧特箂斯的設計和用料比較便宜，令商場的貨品的銷量影響減至最低。

同樣道理品牌商也需要建立獨立的網紅品牌，利用網紅分享自身體驗的銷售方式把貨品和實體店靠展示才能售出是不同的概念，廠商需要定好策略怎樣由線下引導致線上，把品牌的衝擊減至最小。由於篇幅所限，下一篇才延續產業園的運作解釋。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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