【專家點評】古勝：滙豐控股有機會反彈？

尋日係「期指結算日」，恒指稍為高開後回落，一連跌穿10天及20天線，最多曾跌401點至50天線見支持，尾市跌幅收窄至248點報24,301點，成交金額約1,330億元。而今日係香港的「大日子」，港股可能借勢再調整，若然50天線守唔住，唔排除會下試23,700點支持位。

相信看官都仲記得，老古早前講過港股處於大型三角形收窄中，爆邊機會甚大，若然繼續未見真正突破，仍可視之為上落市，現時估計下方支持為23,700點，上方阻力為25,000點。如果唔想炒上落，不如等真正爆邊信號出嚟，先再追入或追沽都未遲。

利淡消息一個接一個，滙豐股價亦都節節向下，尋日跌1.7%收報36.05元。睇走勢，滙豐有機會下試5月25日的35元低位，若然守唔住，重見2009年初的低位33元不是夢。若然守得住，周線圖顯示RSI見牛背馳，或展開新一輪反彈，不過只宜小注，上方阻力為40元，向下跌穿35元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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