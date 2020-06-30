【專家點評】古勝：滙豐控股有機會反彈？
2020年06月30日 08:15
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尋日係「期指結算日」，恒指稍為高開後回落，一連跌穿10天及20天線，最多曾跌401點至50天線見支持，尾市跌幅收窄至248點報24,301點，成交金額約1,330億元。而今日係香港的「大日子」，港股可能借勢再調整，若然50天線守唔住，唔排除會下試23,700點支持位。
相信看官都仲記得，老古早前講過港股處於大型三角形收窄中，爆邊機會甚大，若然繼續未見真正突破，仍可視之為上落市，現時估計下方支持為23,700點，上方阻力為25,000點。如果唔想炒上落，不如等真正爆邊信號出嚟，先再追入或追沽都未遲。
傳統智慧話福無重至、禍不單行，如此形容滙豐控股(00005)相當貼切。新近消息指，滙豐作為新加坡石油交易商興隆集團的主要債主，由於該公司誇大30億元美元資產，而資產僅2.57億美元，滙豐收回6億美元欠款的機會渺茫。另外媒指，數百名投資者就華特迪士尼電影融資相關稅賦減免問題於倫敦起訴滙豐，涉及賠償額約124億港元，認真係屋漏偏逢連夜雨...
利淡消息一個接一個，滙豐股價亦都節節向下，尋日跌1.7%收報36.05元。睇走勢，滙豐有機會下試5月25日的35元低位，若然守唔住，重見2009年初的低位33元不是夢。若然守得住，周線圖顯示RSI見牛背馳，或展開新一輪反彈，不過只宜小注，上方阻力為40元，向下跌穿35元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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