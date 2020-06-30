【專家點評】陳蓓敏：海螺水泥宜候低吸

全球新冠肺炎破千萬宗，周末期間美國新增個案日破4萬宗。因疫情仍趨向不穩定，12個州煞停解封令。另一邊廂，歐盟預備7月將有限度通關。允許54個國家居民入境後毋須隔離，中、日、韓皆在允許清單內，美、俄及巴西因內在疫情嚴重，不在清單內。上周道指累跌較多，逾千點，周內還看25,000支持力度。納指仍是表現較強。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有騰訊)

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