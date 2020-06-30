【專家點評】陳蓓敏：海螺水泥宜候低吸
2020年06月30日 08:30
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全球新冠肺炎破千萬宗，周末期間美國新增個案日破4萬宗。因疫情仍趨向不穩定，12個州煞停解封令。另一邊廂，歐盟預備7月將有限度通關。允許54個國家居民入境後毋須隔離，中、日、韓皆在允許清單內，美、俄及巴西因內在疫情嚴重，不在清單內。上周道指累跌較多，逾千點，周內還看25,000支持力度。納指仍是表現較強。
昨日為港股6月期指結算日，回顧上半年每月均幅變動，六月上下波幅顯見收窄。恒指被壓至50天線，大戶力沽權重股以達其結算利潤位置。市場上對七月仍取保守低吸態度，投行預測恒指下半年目標於28,000點水平，投機者憧憬七翻身機會。權重龍頭騰訊控股(00700)跟勢回軟，昨日仍見逆市做好，部分投行上調目標價550至600元。新經濟板塊，雖見回軟，但仍見資金吸納。
近期國內疫情雖然受控，但天災不斷連連。暴雨持續，長江流域沿岸各省市水災，中央加緊防洪抗災措施。海螺水泥(00914)首季業績受國內疫情因素，水泥價格受壓，集團純利下跌約兩成至49億元人民幣。國內第二季價格見穩。股價見喘息做好。公司為行業龍頭，主要市場在華東區域，可受惠市場需求和大灣區發展。建議候低吸納，阻力位55元，止蝕47.5元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有騰訊)
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