【專家點評】林嘉麒：資金要食胡　大市暫毋須過憂

昨日期指結算，雖然跌248點為6月結算，個別股份早前升幅較理想的，紛紛出現獲利情況，成交亦略為增加。今日是基金半年結及季結，在短期大戶打算鎖定利潤下，料個股走勢較波動。

近日美股下跌主因為疫情第二波挑戰美國V形復甦，同時憂慮現有財政刺激政策的不確定性。但亦有經濟師表示非常樂觀，認為7月底前可解決。Jefferies分析認為，二次疫情確實對經濟活動產生負面影響，疫情嚴重的部分州份只是因為檢測覆蓋範圍擴大了，而令確診數字因此上升。事實上，死亡率持續向下，反映就算是確診，情況未見恐慌。重要的是，受到疫情衝擊、已採取更嚴厲措施的州份，經濟仍在恢復。只是要擔心東北部地區疫情開始走高，意味二次衝擊來臨，將嚴重影響市場對於經濟前景的預期。

摩根士丹利首席經濟學家也有相同想法，認為美國疫情二次爆發影響比想像中輕微。雖然德州及加州等地為疫情二次爆發熱點地區，但美國其他廣泛地區，未因為重啟經濟而使到疫情重燃，情況屬理想。有數據顯示，重啟經濟後，美國GDP排名前20的州份經濟活動顯著提高，但新冠肺炎病例卻沒有大幅增長。同時，近日開始再有疫苗開發方面的好消息，市場仍然預計新冠疫苗最快將在今年秋季可被批准在緊急情況下使用，而明年一季度將提供給大眾。

另一方面，市場人士仍擔心失業率問題，並導致消費疲弱。摩根士丹利認為不會發生，勞動力市場與消費市場的聯繫較想像寬鬆。歷史數據顯示，上次金融危機期間，美國消費數據在2010年已經恢復到危機前水平，但當時美國失業率依然維持高位，僅比9.5%的最高點低50個基點。歐元區情況也類似，其消費水平在失業率維持高位時就已經恢復到危機前水平。再者，美國今年是大選年，政策刺激方面將不遺餘力，特朗普政府持續的救助措施，包括短期有望通過的1萬億美元財政刺激方案，將會是復甦的關鍵動力。

今日半年結後，投資者將重新部署7月。打頭陣的消息是美國聯儲局的6月份議息會議紀錄，面對美國經濟的不確定性，估計席上委員不單止在貨幣政策態度是鴿，而且或會有更多關於貨幣工具的討論。美股於防疫期反彈，主要動力來自於源源不絕的貨幣供應，假如會議紀錄傳出利好信號，為7月股市打頭陣，估計美股情況有望回穩反彈。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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