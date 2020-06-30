人民幣中間價升至7.0795　中美關係成市場波動催化劑

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0795，較上日上調13點子。

離岸人民幣(CNH)兌每美元高見7.0729，每百港元兌91.25元人民幣。

美匯指數見97.51。

外電報道，上半年人民幣受新冠肺炎疫情衝擊而回吐年初漲幅並重新跌破兌每美元7元關口，不過整體表現可謂穩定，截至上周三(24日)，在岸人民幣(CNY)年內累計下跌超1.6%，在彭博統計的24種新興市場貨幣中表現排名第六。

中國人民大學國際貨幣研究所研究員張瑜表示，匯率波動是內外波動的傳遞鏈條，匯率波動低，就控制了內外風險聯動的一個要塞，疫情以來，人民幣匯率政策偏向以穩定波動率為主。

分析指出，雙邊匯率穩定、籃子指數走軟，同時保持較低波動率，在其他大國貨幣政策寬鬆之際，不但有利於維護人民幣資產吸引力，也有利於推動中國外貿行業復甦。中間價近期也有呵護雙邊匯率穩定的傾向，與市場模型預測均值相比，在升值時偏弱、在貶值時偏強，或意味着當前匯率水平較為合意。

中短期看，人民幣利淡和利好因素交織有利於人民幣繼續保持區間震盪，如分紅購匯的季節性貶值壓力和外貿訂單復甦的不確定性，利好則體現在經濟基本面和中美息差、下半年美元料繼續走弱，以及傳統逆差大戶──旅行項逆差有望保持低位；但中美關係仍會是市場波動的催化劑，上周二(23日)時，美國白宮貿易顧問納瓦羅對中美協議的言論就曾測試市場緊張神經。

張瑜稱，7、8月美國大選進入白熱化階段，波動風險仍然不能排除。

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