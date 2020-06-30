恒指升幅擴大至近300點　滙豐漲2%

港版國安法今早(30日)獲全國人大常委會全票通過，港股升幅擴大至近300點，恒指最新報24,592點，滙豐漲2%。

【09:21】【港股開市】恒指升上24400點水平 滙豐、中移漲1%

今日(30日)為半年結，港股於6月最後一個交易日做好，恒生指數高開166點或0.6%，報24,468點；國企指數亦高開74點或0.7%，報9,832點。

重磅股中，滙豐控股漲1.8%見36.7港元；中國移動升1.1%；香港交易所升0.5%；騰訊升0.4%；而友邦保險跌0.07%。

本地地產股回勇，新世界發展及九龍倉置業齊升逾2%，信和置業升1.8%。

手機設備股瑞聲科技升2%，舜宇光學科技升1.7%。

油價漲，「三桶油」受捧，中國石油股份、中國海洋石油及中國石油化工全部升1%。

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