A股快報：兩市向好　融資餘額增86億人民幣

滬深三大股指開市報升，滬綜指高開3點或0.12%，報2,965點；深成指高開76點或0.65%，報11,828點；創業板指高開15點或0.63%，報2,387點。

中國人民銀行未展開逆回購操作，另有900億元人民幣(下同)逆回購到期，當日實現淨回籠900億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0795，較上日上調13點子。

截至周一(29日)，上交所融資餘額報5831.5億元，按日增加41.63億元；深交所融資餘額報5,360.59億元，按日增加45.24億元；兩市合計11,192.09億元，按日增加86.87億元。

中國統計局公布，6月份製造業採購經理指數(PMI)報50.9，預期為50.5，前值50.6。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，6月PMI指數有所回升，製造業穩步恢復，但同時也看到不確定因素依然存在。一是進出口指數雖連續兩個月改善，但仍位於盛衰分界線以下，當前海外新冠肺炎疫情尚未得到有效控制，外部市場仍存變數。二是部分行業復甦壓力依然較大，紡織、紡織服裝服飾、木材加工等製造業PMI持續位於盛衰分界線以下。三是小型企業生產經營困難較大，PMI為48.9，比5月下降1.9個百分點，且反映訂單不足的小型企業佔比高於大中型企業。

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