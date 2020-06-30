差估署：5月私宅售價指數報384.8點　租金連跌9個月

本港住宅樓價回升。差餉物業估價署公布的最新臨時數據顯示，今年5月份私人住宅售價指數報384.8點，較4月份上升約1.9%。今年首5個月，該指數漲約1.48%。

上月份兩類面積單位樓價走勢同樣向上。當中實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數報387.3點，按月升約1.9%。而首5個月則漲約1.4%。而實用面積1,075方呎以上大型住宅單指數報314.8點，按月上調約1.6%。今年頭5個則升約0.5%。

此外，5月份各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價，按月全面上升，當中以九龍區最理想。九龍區細單位平均每方呎售價約15,561元，較4月高3%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約669萬元。至於港島區平均每方呎售價約17,617元，按月亦漲達2%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約757萬元。而新界區細戶平均每方呎售價約14,287元，按月上升約1.1%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約614萬元。

5月份租金指數報177.7點，按月顯著回落約1.2%，已連跌9個月，指數為2017年2月後最低。而今年首5個月則下跌高達6.3%。

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