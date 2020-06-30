【專家點評】麥嘉嘉：黃金價格可穩步上揚

港股周二(30日)半年結，美股隔晚反彈，雖然波音及蘋果受利好消息刺激而回升，但新冠肺炎疫情惡化、華府財政刺激措施力度減弱、以及中美關係再度緊張等因素均令美股下行風險增加，意味資金在下半年或回流至估值較低的亞洲或歐洲股市。

另外，統計局公布6月份，中國製造業採購經理指數(PMI)為50.9%，比上月上升0.3個百分點。分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。新訂單指數為51.4%，高於上月0.5個百分點，連續兩個月回升，表明製造業市場需求繼續恢復。

總結上半年，恒生指數29,174點，低位21,139點，高低波幅8,035點，資金不斷流入科技股及新經濟類股，傳統類股份如金融股，地產股表現則跑輸。展望下半年，去全球化，數碼化加快，美國大選，疫情反覆仍是市場焦點。策略上，嚴謹分析、審慎挑選信貸和主動管理投資組合，是管理風險和爭取回報的關鍵。

另外，新冠肺炎疫情加速環球向數碼化轉型，故看好相關投資主題，將具有長期成長潛力，涉及不同科技領域，包括人工智能、雲計算、數字支付、物聯網以及5G等仍為下半年投資主題。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

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