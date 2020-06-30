【專家點評】麥嘉嘉：黃金價格可穩步上揚
2020年06月30日 10:32
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港股周二(30日)半年結，美股隔晚反彈，雖然波音及蘋果受利好消息刺激而回升，但新冠肺炎疫情惡化、華府財政刺激措施力度減弱、以及中美關係再度緊張等因素均令美股下行風險增加，意味資金在下半年或回流至估值較低的亞洲或歐洲股市。
聯儲局早前宣布無限量寬，預期會維持零息至2022年底，並續以不同政策工具，支持經濟全面復甦。受惠美匯指數回軟，加上新冠疫情在美國等地都有二次爆發迹象，全球經濟前景仍不確定性，推動黃金等避險資產投資需求不斷上升。紐約8月期金價格升破近兩個半月橫行軌頂部，技術上正在走強。SPDR黃金ETF(02840)價格反覆創新高。
根據世界黃金協會(World Gold Council，WGC)月初公布的數據顯示，全球5月黃金ETF錄得強勁淨流入，總持倉增至3,510噸，創下歷來新高，總資產規模上升4.3%；年初至今，全球黃金ETF則錄得623噸淨流入。預期在聯儲局的低利率政策推動下，黃金價格在未來將穩步上揚。投資者可配置至黃金相關資產，例如本地上市的SPDR黃金ETF或可留意南方東英黃金期貨每日(2X)(07299)ETF短期捕捉金價升勢。
另外，統計局公布6月份，中國製造業採購經理指數(PMI)為50.9%，比上月上升0.3個百分點。分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。新訂單指數為51.4%，高於上月0.5個百分點，連續兩個月回升，表明製造業市場需求繼續恢復。
總結上半年，恒生指數29,174點，低位21,139點，高低波幅8,035點，資金不斷流入科技股及新經濟類股，傳統類股份如金融股，地產股表現則跑輸。展望下半年，去全球化，數碼化加快，美國大選，疫情反覆仍是市場焦點。策略上，嚴謹分析、審慎挑選信貸和主動管理投資組合，是管理風險和爭取回報的關鍵。
另外，新冠肺炎疫情加速環球向數碼化轉型，故看好相關投資主題，將具有長期成長潛力，涉及不同科技領域，包括人工智能、雲計算、數字支付、物聯網以及5G等仍為下半年投資主題。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)
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