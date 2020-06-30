港股格局：陳炳強料維持區間上落

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指出，近期市場對疫情發展的解讀反覆，投資市場波動。隔晚美股急彈，料可支持港股企穩兩萬四樓上。不過，除非有更多證據顯示出現第二波肺炎疫情機會不大，以及重啟經濟進度順利，否則料恒指上次高位約25,300點阻力不輕。另外「港區國安法」通過後，中美關係如何發展亦值得留意，恒指下方支持則在23,800點，預期港股仍會維持在上述區間上落，建議繼續炒股不炒市。

國際油價近期喘穩，主要由於早前油組及非油組產油國宣布，將每日減產970萬桶的減產協議延長至7月，加上市場憧憬經濟重啟，但此兩個因素仍有變數，油價技術指標亦未轉強，不具備大升條件。港股市場的「三桶油」偶有反彈，但強勢未現，現階段值博率不高。

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