【專家點評】鄧聲興：康希諾生物科研價值獲提升

相關項目的I期及II期臨床試驗已在中國開展，臨床試驗數據證實其具有良好的安全性，並具有預防引起的疾病的潛力，以及較高的體液免疫及細胞免疫應答水平。集團重組疫苗獲軍隊特需藥品批件對研發成果起到肯定作用，可進一步提升集團的科研價值。

股價方面，該股周二(30日)即市報213元，短線阻力位在260元，支持位在200元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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