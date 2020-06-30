【專家點評】鄧聲興：康希諾生物科研價值獲提升
2020年06月30日 10:38
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康希諾生物(06185)與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發的重組新型冠狀病毒疫苗(腺病毒載體)，已獲得中央軍委後勤保障部衞生局頒發的軍隊特需藥品批件，有效期一年。
相關項目的I期及II期臨床試驗已在中國開展，臨床試驗數據證實其具有良好的安全性，並具有預防引起的疾病的潛力，以及較高的體液免疫及細胞免疫應答水平。集團重組疫苗獲軍隊特需藥品批件對研發成果起到肯定作用，可進一步提升集團的科研價值。
股價方面，該股周二(30日)即市報213元，短線阻力位在260元，支持位在200元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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