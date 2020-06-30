新冠肺炎： 新西蘭擬以虛擬平台主辦明年APEC會議

新冠肺炎持續肆虐，各國不敢鬆懈。據外電報道，將於2021年主辦亞太經濟合作組織(APEC)論壇的新西蘭，計劃使用虛擬數字平台，一改往常一系列的高級別會議。

新西蘭外交部長Winston Peters指出，APEC領導人會議雖然要到2021年11月始舉行，但會議將令成千上萬的人，由2020年稍後時間開始進入新西蘭，因此，政府現基於計劃及安全的目的作此相關決定。

他稱：「按目前全球環境，計劃從2020年末開始在新西蘭接待如此大量的高級別訪客是不切實際，...我們根本無法保證這些人能夠在不被隔離的情況下進入。...決定『虛擬化』是一種務實的解決方案，維護新西蘭主辦2021年APEC會議的長期承諾」。

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