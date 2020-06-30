港股格局：沈慶洪建議投資者「睇股好過睇市」
2020年06月30日 11:12
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騰祺基金管理投資管理董事長沈慶洪稱，騰訊(00700)與港交所(00388)將繼續強勢，因為資金傾向流入新經濟股，經濟方向和未來發展都依靠新經濟，疫情令經濟結構更依賴網上世界，騰訊及阿里巴巴(09988)未來繼續是市場焦點。另外，中概股回歸令市場市值不斷增長有利成交，下半年港股主題將圍繞新經濟股及中概股回歸，這兩類股份都有機會繼續向上。
他認為，投資者不應太在意指數，因指數有一部分為停滯不前的舊經濟股，在8月時間有機會納入更多新經濟股，如美團點評(03690)及阿里巴巴，所以投資者應「睇股好過睇市」。他建議投資者可買入市場利好的新經濟龍頭「ATM」，很多香港基金包含這些股份。
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