港元拆息︰1個月續跌至0.441厘
2020年06月30日 11:16
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.18厘，中止三連跌；1星期企0.29厘水平；與樓按相關的1個月略降至0.441厘，連跌四日；3個月報0.77厘。
30/6/2020
隔夜 0.18089厘
1星期 0.29268厘
2星期 0.33661厘
1個月 0.44196厘
2個月 0.64881厘
3個月 0.77786厘
6個月 1.02411厘
12個月 1.31643厘
29/6/2020
隔夜 0.10923厘
1星期 0.29268厘
2星期 0.33589厘
1個月 0.44268厘
2個月 0.66696厘
3個月 0.79667厘
6個月 1.02994厘
12個月 1.31185厘
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