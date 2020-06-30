港元拆息︰1個月續跌至0.441厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.18厘，中止三連跌；1星期企0.29厘水平；與樓按相關的1個月略降至0.441厘，連跌四日；3個月報0.77厘。

30/6/2020

隔夜 0.18089厘

1星期 0.29268厘

2星期 0.33661厘

1個月 0.44196厘

2個月 0.64881厘

3個月 0.77786厘

6個月 1.02411厘

12個月 1.31643厘

29/6/2020

隔夜 0.10923厘

1星期 0.29268厘

2星期 0.33589厘

1個月 0.44268厘

2個月 0.66696厘

3個月 0.79667厘

6個月 1.02994厘

12個月 1.31185厘

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