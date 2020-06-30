傳Uber洽購外賣速遞商Postmates　涉26億美元

綜合外電消息，網約車公司Uber已向速遞商Postmates提出收購要約，收購作價約26億美元。

市場預計，若是次收購落實，將可加強Uber的食品速遞業務Uber Eats，並有助彌補其核心乘車業務的動力。事實上，新冠肺炎疫情下，許多城市的乘車業務已經崩潰，送餐業務雖無利可圖，但在餐館關閉和居民在家工作之下，需求激增。

據講Postmates成立9年，是利用智能手機和新生的「零工經濟」，為城市居民提供可以提供速遞服務公司。Postmates在沿海城市(尤其是洛杉磯)早已流行，但該公司一直努力與DoorDash、Grubhub及Uber Eats等更大的競爭對手比拼。

今年Uber與送餐競爭對手格魯布(Grubhub)舉行合併談判，據講兩家公司無法就價格達成一致協議，談判因而破裂。到6月Grubhub最終被歐洲送餐服務商Just Eats收購，價格涉及73億美元。

繼與Grubhub的交易失敗後不久，Uber就開始對Postmates進行潛在商討，Postmates是為數不多的幾家美國獨立的食品配送公司之一。

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