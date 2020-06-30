【高盛推介】騰訊挑戰500元關　輪證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股繼周一(29日)逆市上升之後，周二(30日)早段升幅顯著，一度重見500港元水平，為升幅最大的藍籌股。

騰訊遊戲於周末召開年度發布會，發布40款遊戲，為近年新高，有券商發表報告指騰訊受惠於多元化的遊戲組合及全球策略，故予騰訊「買入」評級。

近日騰訊波動性增加，資金積極部署相關產品，希望從這波幅中獲利，以過去5個交易日計，騰訊認購認沽、牛熊證都有資金流入，以淡倉流入的金額較多，認沽證及熊證分別有約4,000萬及4,500萬元流入，是同期最多資金流入的淡倉產品，而認購證及牛證則有約1,900萬及600萬元流入。

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