【高盛推介】騰訊挑戰500元關 輪證部署
2020年06月30日 11:29
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股繼周一(29日)逆市上升之後，周二(30日)早段升幅顯著，一度重見500港元水平，為升幅最大的藍籌股。
騰訊遊戲於周末召開年度發布會，發布40款遊戲，為近年新高，有券商發表報告指騰訊受惠於多元化的遊戲組合及全球策略，故予騰訊「買入」評級。
近日騰訊波動性增加，資金積極部署相關產品，希望從這波幅中獲利，以過去5個交易日計，騰訊認購認沽、牛熊證都有資金流入，以淡倉流入的金額較多，認沽證及熊證分別有約4,000萬及4,500萬元流入，是同期最多資金流入的淡倉產品，而認購證及牛證則有約1,900萬及600萬元流入。
騰訊再貼近500元關口，投資者如計劃部署其認沽證，要注意現時市場上貼價認沽證的選擇不多，早前部署的產品可能變得深入價外，可轉移目標至新上市較貼價的選擇，留意周二新上市騰訊沽證(15361)，行使價433.68元，2020年12月31日到期，實際槓桿6倍。
高槓桿證則可留意騰訊沽證(14424)，行使價424.04元，2020年11月23日到期，實際槓桿7.2倍，行使價420元以上產品中槓桿最高。
熊證則可留意騰訊熊證(66285)，收回價520元，行使價522.5元，換股比率500，槓桿比率18.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
相反，投資者如認為騰訊會再次挑戰高位，可留意市場上最貼價的騰訊牛證(66191)，收回價474.19元，行使價471.69元，換股比率100，槓桿比率17.5倍。
認購證方面，510元附近的產品是現時熱門條款，亦是貼價的選擇，可留意當中槓桿最高的騰訊購證(14847)，行使價510.38元，2020年11月16日到期，實際槓桿7倍，熱門條款、行使價500至520元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！