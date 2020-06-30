新股專輯：周二10企同招股 一文睇晒！
2020年06月30日 11:42
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新股市場非常熱鬧，周二(6月30日)有10隻新股加入招股行列！
●中國即棄餐盒製造商易和國際(08659)將於下周一(7月6日)截止招股，招股價介乎0.4至0.6港元，發行1.5億股，集資最多9,000萬元。每手5,000股，入場費3,030.23元，預期7月13日於GEM板掛牌。中毅資本為獨家保薦人。
●中國遊戲發行商新娛科(06933)將於下周一截止招股，招股價介乎1.63至1.87元，是次發行1億股新股，集資最多1.87億元。一手2,000股，入場費約3,777.69元，預期7月15日掛牌。華高和昇為保薦人。
●中國中小學課後教育服務商大山教育(09986)將於下周一截止招股，招股價介乎1.25至1.75元，發售2億股，集資最多3.5億元。每手2,000股，入場費為3,535.27元，預期7月15日掛牌。同人融資為獨家保薦人。
●中國乙醇生產系統供應商中科天元(01156)將於下周二(7月7日)截止招股，招股價介乎0.98至1.28元，發行8,260萬股，集資最多1.05億元。每手4,000股，入場費5,171.59元，預期7月15日掛牌。東興證券為獨家保薦人。
●中國手機遊戲開發商祖龍娛樂(09990)將於下周二截止招股，招股價介乎9.8至11.6元，發行1.87億股，集資最多21.69億元。每手1,000股，入場費11,716.89元，預期7月15日掛牌。中金為獨家保薦人。騰訊(00700)持有祖龍娛樂上市前17.5%的股權。另外，引入5名基礎投資者，合共認購1.075億美元(約8.385億港元)，佔集資額上限4.95%。
●中國影視製作公司華夏視聽(01981)將於下周三(7月8日)截止招股，招股價介乎2.86至3.1元，發行4億股，集資最多12.4億元。每手1,000股，入場費3,131.24元，預期7月15日掛牌。麥格理資本及招商證券為聯席保薦人。另外，引入5名基礎投資者，合共認購1.075億美元(約8.385億港元)，佔集資額上限67.62%。
●中國雞生產商山東鳳祥(09977)將於下周二截止招股，招股價介乎3.33至5.1元，發行3.55億股，集資額約18.1億元。每手1,000股，入場費為5,151.39元，預計於7月16日掛牌。西證國際為獨家保薦人。
●渣打(02888)為第二大股東的渤海銀行(09668)將於下周四(7月9日)截止招股，招股價介乎4.75至4.98元，發售28.8億股H股，集資最多143.42億元。每手500股H股，入場費為2,515.09元，預期7月16日掛牌。建銀國際、海通國際、農銀國際及中信里昂證券為聯席保薦人。另外，引入9名基礎投資者，合共認購5.2億美元(約40.3億港元)，佔集資額上限28.09%。
●中國管道天然氣營運商嘉興燃氣(09908)將於下周三截止招股，招股價介乎9至12元，發售3,334萬股H股，集資最多4億元。每手500股，入場費為6,060.46元，預期7月16日掛牌。交銀國際和絡繹資本為保薦人。
●香港裝修承建商德合集團(00368)將於下周二截止招股，招股價介乎0.63至0.69元，發行2億股，集資最多1.38億元。每手4,000股，入場費2,787.81元，預期7月17日掛牌。力高企業融資為獨家保薦人。
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