安永：上半年全球IPO交易及集資額齊降　將迎反彈

安永會計師事務所發表報告指，鑑於新冠肺炎疫情及其對全球經濟活動的負面影響，在中短期內，世界各國政府將繼續採取政策刺激經濟，向金融體系注入更多流動資金。這兩項舉措對2020年下半年的股市和IPO活動來說都是好兆頭。

報告指出，今年上半年受疫情影響，IPO活動出現下滑。總體而言，2020年第二季所有地區IPO交易量均較2019年第二季度有所下降，美洲和歐洲、中東、印度及非洲地區(EMEIA)的IPO集資額有所下降。全球IPO活動在4月和5月大幅放緩，與2019年4月和5月相比，交易量下降48%(97宗交易)，集資額下降67%(132億美元)。這使得2020年上半年區域活動較上年同期有所放緩，年初至今交易量(419宗交易)和集資額(695億美元)同比分別下降19%和8%。

6月份出現一小波交易熱潮，但年初至今，美洲和歐洲、中東、印度及非洲地區證券交易所的全球IPO活動仍然低迷，而亞太地區的IPO活動則有所增加。

亞太地區2020年初以來IPO交易量分別按年增長2%和56%，但2020年第二季交易量按年下降18%，而集資額增長28%。亞太地區在交易量排名前五的交易所中佔據四席，從集資額來看，則佔據三席。在全球範圍內，從集資額來看，納斯達克遙遙領先，其次是上海證券交易所和香港證券交易所。從交易量來看，上海、香港和納斯達克證券交易所領先。

在大中華區，2020年初至今的IPO交易量(179宗交易)和集資額(309億美元)按年分別增長29%和72%。在日本，2020年初以來的IPO交易量(34宗交易)下降17%，而集資額(6.25億美元)下降53%。年初以來，澳洲和新西蘭的IPO交易量和集資額分別下降41%和82%。

安永亞太區IPO負責人蔡偉榮表示，儘管亞太地區受到疫情的影響，但IPO活動水平保持穩定，一些市場的投資熱情依然不減。隨着對維持高流動性的共識日益增強，2020年下半年的IPO活動應該會繼續保持積極態勢。

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