【餐飲寒冬】大快活全年少賺66%　派末期息50仙

集團指，於19/20財政年度最後一個季度，新冠肺炎爆發對香港經濟造成嚴重影響。顧客的消費意欲低迷，加上採取多種限制社交距離的措施，對集團的收入、店鋪營運及財務表現造成負面影響。

隨着1月下旬開始疫情爆發，消費意欲低迷，大快活的本年香港同店銷售錄得負3%增長率。中國內地則因最後一個季度的收入顯著下跌，導致同店銷售以人民幣計值跌9%。

年內，集團開設了16間新店，包括在香港開設13間分店及在中國內地開設3間分店。截至3月31日，集團於香港合共經營160間店鋪，包括147間快餐店及13間特色餐廳，其中ASAP佔3間、一碗肉燥佔3間、一葉小廚佔5間、友天地佔1間及墾丁茶房佔1間。集團亦於中國內地經營12間店鋪。

於今年3月31日，集團僱員總人數約為5,800人，較2019年增加約200人。

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