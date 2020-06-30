艾伯科技夥中聯瑞弘拓5G基礎設施建設

雙方成立從事5G基礎設施建設的合資公司，合資公司主要業務包括但不限於5G基站建設、5G智慧燈桿建設、5G智慧園區建設及5G智慧醫療建設。

基於中聯瑞弘對艾伯資訊5G技術能力的認可，艾伯資訊為中聯瑞弘進行5G產業整合提供5G技術服務。雙方合作期間，艾伯資訊為中聯瑞弘提供自主技術的5G小基站系列產品、智能物聯網(AIOT)終端產品，以及5G產業鏈綜合解決方案，助力中聯瑞弘實現5G基礎設施建設的布局。

雙方成立合資公司籌備小組，籌備小組人員由雙方指派。雙方將積極推進正式項目合作合同的商談、簽訂，並就本協議約定之其他合作事項展開具體工作。

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