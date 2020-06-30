【餐飲寒冬】翠華控股全年盈轉虧 蝕3.17億元
2020年06月30日 12:28
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翠華控股(01314)公布，截至2020年3月31日止年度，收益13.81億港元，跌22.7%；公司擁有人應佔損3.17億元，為上市以來首次錄得虧損，相對2019年溢利470.9萬元；每股虧損22.49仙，不派末期股息。
於2020年3月31日，集團聘用3,029名僱員，相對2019年同期集團聘用4,227名僱員，按年減少1,198人。
面對疫情持續，董事局於2020年2月設立危機處理委員會，以評估疫症對本集團營運及財務表現的影響並採取必要預防應變措施。另外，全體董事局及高級管理層成員亦率先由2020年2月1日起減薪30%，初步為期3個月，作為調節成本方案的第一步，其後有關措施再延長3個月。
由於市民減少外出用餐，為了有效控制成本，集團亦審視於香港及中國內地的餐廳網絡，把商圈重疊的餐廳整合，部分門店縮短營業時間甚至暫停營業，發揮營運效益。集團於本年度在香港關閉9間餐廳及於中國內地關閉4間餐廳。
於2020年3月31日，集團於中國內地、香港、澳門及新加坡經營合共83間餐廳。於本年度，公司開設合共13間新餐廳，7間位於香港、5間位於中國內地及1間位於新加坡。
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