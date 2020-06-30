【瑞通推介】資金續流入阿里認購證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國樓市數據勝預期，加上市場憧憬美國或會推出更多刺激經濟措施，道指隔晚周一(29日)收報25,595點，升580點或2.3%。

「港版國安法」立法在即，美國宣布撤銷香港特殊地位，恒指周一收跌248點或1%，報24,301點，低位見24,148點，連跌第3日，並失守10天和20天線；周二(30日)港版國安法獲全國人大常委會全票通過，早段回升超過200點，重返24,500點以上爭持。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾5,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近1,300萬元，反映投資者預期後市將見反彈。周一其牛證街貨重貨區為收回價23,300至23,399點，而熊證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點。

阿里巴巴與內地家用電器品牌格蘭仕簽訂合作協議，加速家電業創新升級，另阿里獲券商上調目標價。然而，軟銀孫正義退任阿里巴巴董事的消息近日拖累阿里股價表現，周一再跌2.4%，收於210元關以下，兩日自224.8元高位回落6.8%。周二早段於210元附近爭持，反彈力度遜於大市。周二有超過4,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄167萬元淨流出。

在上交所上市的兆易創新公布，旗下子公司芯技佳易自今年2月起沽售中芯國際，目前已出售所有持股，總交易金額7.76億元人民幣。近日炒作回A股上市，以及受惠中國需要國產芯片的中芯，周一升至28.85元新高後，一度下挫逾9%至26元以下，最終收挫近7%於26.6元，不過14日RSI暫仍處超買區。中芯取得科創板註冊批文，市場料可在7月22日前上市，帶動股份周二早段一度彈升逾5%，高位重上28元。周一錄5.19億元北水淨流出中芯。輪證資金流方面，周一有580萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄220萬元淨流出。

印度反華情緒高漲，儘管小米集團管理層指中印關係緊張對業務影響不大，但該股上周在14元關前遇阻後，周一再挫2.4%，收市險守13元。周二早段繼續反覆偏軟，跌約2%，一度下試12.6元，連失10天和20天線。周一有876萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有174萬元淨流出。

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