新股專輯：中科天元指消毒產品需求升　利好業務拓展

新冠肺炎肆虐全球，消毒產品需求上升。該公司總經理姜新春指，疫情加強人民的消毒及衞生意識，加上乙醇行業為中國國家新興戰略產業，利好日後業務拓展。

公司5大客戶佔去年度收入逾93%，姜氏指，客戶均為中國國企或大型民企，強調會做好風險管理，未有過分依賴大客戶。

中科天元招股價介乎0.98至1.28元，發行8,260萬股，集資最多1.05億元。每手4,000股，入場費5,171.59元，預期7月15日掛牌。東興證券為獨家保薦人。

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