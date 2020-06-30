新股專輯：中科天元指消毒產品需求升 利好業務拓展
2020年06月30日 13:03
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余偉俊
周二(6月30日)10隻新股加入招股行列，其中中國乙醇生產系統供應商中科天元(01156)下周二(7月7日)「截飛」，董事會主席余偉俊表示，雖然撞期招股，但對自己有信心。香港作為全球最自由的資本市場之一，市場成熟穩定，冀借香港上市地位走向海外。
新冠肺炎肆虐全球，消毒產品需求上升。該公司總經理姜新春指，疫情加強人民的消毒及衞生意識，加上乙醇行業為中國國家新興戰略產業，利好日後業務拓展。
公司5大客戶佔去年度收入逾93%，姜氏指，客戶均為中國國企或大型民企，強調會做好風險管理，未有過分依賴大客戶。
中科天元招股價介乎0.98至1.28元，發行8,260萬股，集資最多1.05億元。每手4,000股，入場費5,171.59元，預期7月15日掛牌。東興證券為獨家保薦人。
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