樓價走勢：萊坊林浩文料調整未完　港住宅今年睇跌5%

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文表示，差估署私人住宅售價指數走勢比預期好，但相信樓市調整期仍未完結，現時地產市場十分「畸形」，住宅樓價仍然高企，但租金已因經濟下跌情況而持續向下調整。商業及街舖的租金及售價不斷下跌，社會衝突及疫情爆發，令市場積聚一定購買力，隨着5月起疫情開始紓緩，購買力正陸續釋放，但要注意的是，這股購買力能否持續到第4季。

自去年社會衝突、中美貿易戰，到近期疫情、港版國安法、未來中美關係，以至立法會及美國總統選舉等，正影響樓市走向。相信疫情減退後，社會衝突依然會為樓市增添不穩定因素，儘管如此，相信住宅樓市不會大跌，但亦不會出現V形或U形反彈。在各項外圍及本地因素影響下，估計今年香港住宅樓價仍在調整期，下調幅度約5%，比之前的預測較好。另外估計今年住宅供應、施工量及落成量均難以達標。

就近日一手市況，估計發展商仍會陸續推盤，估計先賣貨尾及主力推1,000萬元以下的中小型新盤，會比較親民。新界區因入場費較平及選擇較多，表現會較好，豪宅業主的議價空間會相對較大。

要留意的是，失業率正逐步上升，已達約5.9%，這正開始反映疫情的影響，但減人工、無薪假、無花紅等也會影響樓市購買力，相信至第4季會開始浮現。

現時失業或就業不足人口的購買力，主要影響小型住宅單位，但企業生意差，許多中高層收入也大受影響，這會影響這群中產的買樓及換樓意欲。這將對香港樓市及購買力帶來負面影響，唯一利好因素是息口在未來一、兩年仍會持續低水平及供應量偏低。

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