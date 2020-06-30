【半年結】黃金價格連漲7個季度 繼續睇好
2020年06月30日 13:13
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受到新冠肺炎疫情以及地緣政治風險上升的打擊，今年上半年投資者的避險情緒並未有放鬆過，具「避險保值」概念的黃金價格受追捧，今年以來累升約17%，第二季錄得約12%升幅，乃2016年以來最大單季升幅，亦是連續第7個季度上升，長期上升趨勢明確可見。
現貨金現報每安士1,771.35美元。投資銀行普遍睇好金價走勢，其中高盛預計，未來12個月黃金價格將達到每安士1,800美元，通脹高於目標水平的風險將成為推動金價突破每安士2,000美元的潛在因素。瑞信近月將今、明兩年的金價預測由原先分別為每安士1,570美元及1,600美元，上調至分別為1,701美元及1,800美元，另維持給予三家金礦股──山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)及招金礦業(01818)「跑贏大市」的投資評級。此外，美銀在4月預測，在全球低息環境下，金價將在18個月內挑戰3,000美元。
資金湧入金市的其中一個引證，乃觀黃金交易所買賣基金(ETF)的黃金持倉量。資料顯示，全球最大黃金ETF──SPDR金ETF(02840)截至上周五(26日)的黃金持倉量達1,178.9噸，實現連續14周增長，並創歷史新高，而今年以來其黃金持倉量增加了285噸或32%，反映市場對於黃金投資的需求持續增加。
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