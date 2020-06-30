【半年結】黃金價格連漲7個季度　繼續睇好

受到新冠肺炎疫情以及地緣政治風險上升的打擊，今年上半年投資者的避險情緒並未有放鬆過，具「避險保值」概念的黃金價格受追捧，今年以來累升約17%，第二季錄得約12%升幅，乃2016年以來最大單季升幅，亦是連續第7個季度上升，長期上升趨勢明確可見。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626