【高盛推介】港交所再破頂　跟進購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：粵港澳大灣區跨境理財通的推出，有券商認為未來或有更多互聯互通產品和金融基礎設施的連接，將利好香港交易所。港交所股價周二(30日)早段再創新高，高見332港元。

近日見資金都有流入港交所認購及認沽證，以認沽證流入的資金較多，以過去5個交易日計，港交所認沽證有約900萬元流入，其認購證則有約300萬元流入。

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