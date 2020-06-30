【高盛推介】港交所再破頂 跟進購沽證
2020年06月30日 13:29
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：粵港澳大灣區跨境理財通的推出，有券商認為未來或有更多互聯互通產品和金融基礎設施的連接，將利好香港交易所。港交所股價周二(30日)早段再創新高，高見332港元。
近日見資金都有流入港交所認購及認沽證，以認沽證流入的資金較多，以過去5個交易日計，港交所認沽證有約900萬元流入，其認購證則有約300萬元流入。
現時市場上成交活躍的港交所認購證行使價於368元或以上，超過10%價外，提供約6倍的實際槓桿，但其實部分中期貼價證提供的槓桿更高。槓桿為買賣窩輪的初心，更貼價、更高槓桿、年期適中的產品理應是更合適的選擇。現時行使價330元附近、9月到期的中期貼價證提供超過8倍實際槓桿，可留意當中低街貨中槓桿最高的港交所購證(13505)，行使價330.2元，2020年9月25日到期，實際槓桿8.8倍，貼價高槓桿，行使價330至440元之間、2個月期以上、街貨低於40%產品中槓桿最高。
另外，牛證則可留意低街貨港交所牛證(66238)，收回價300.18元，行使價298.18元，換股比率100，槓桿比率10.3倍。
認沽證方面，隨着股價的上升，市場上的貼價認沽證的選擇不多，可留意新上市較貼價的港交所沽證(15354)，行使價277.8元，2020年12月23日到期，實際槓桿7倍。
高槓桿認沽證則可留意價外港交所沽證(12449)，行使價260元，2020年12月30日到期，實際槓桿8倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！