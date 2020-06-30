【瑞銀推介】部署小米 可吼Call輪牛證
2020年06月30日 13:36
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(中新社圖片)
瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：ATMX 4股中自IPO上市以來，如果阿里巴巴較為落後，小米集團則屬於非常落後，是目前4隻股份中唯一仍低於招股價的新經濟大股。但自2019年出現「圓底」的技術突破後，股價漸見起色。
小米去年12月至今年1月用短短兩個月由8.28港元起步，升近7成高見14元。然後開始開始調整並於10元水平用近兩個月時間築底並重展升浪，之後於13元兩次遇阻，直至端午前以大陽燭及大成功突破13元，蓄勢挑戰早前14元的頸線阻力。
近日受到印度抵制中國應用程式的消息拖累，小米借勢調整上周的升幅，周二(30日)跌穿上周大陽燭12.76元的底部。
投資者如看好小米突破「圓底」後仍有後著的話，可留意Call輪(22158)，行使價14.7元，2020年9月到期，有效槓桿約8倍。或小米牛證(59222)，收回價12.1元，2021年2月到期，有效槓桿約11倍。
如認為14元是阻力的話，則可考慮小米熊證(57979)，收回價14.4元，2021年1月到期，有效槓桿約6.3倍。
其他ATM股Call輪精選：
騰訊控股認購證(15235)，行使價555元，2021年1月到期，有效槓桿約6.3倍。
阿里巴巴認購證(11842)，行使價249元，2020年9月到期，有效槓桿約10倍。
美團點評認購證(13272)，行使價188.88元，2020年12月到期，有效槓桿約4.8倍。
筆者持有阿里巴巴。
免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。
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