【瑞銀推介】部署小米　可吼Call輪牛證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：ATMX 4股中自IPO上市以來，如果阿里巴巴較為落後，小米集團則屬於非常落後，是目前4隻股份中唯一仍低於招股價的新經濟大股。但自2019年出現「圓底」的技術突破後，股價漸見起色。

小米去年12月至今年1月用短短兩個月由8.28港元起步，升近7成高見14元。然後開始開始調整並於10元水平用近兩個月時間築底並重展升浪，之後於13元兩次遇阻，直至端午前以大陽燭及大成功突破13元，蓄勢挑戰早前14元的頸線阻力。

近日受到印度抵制中國應用程式的消息拖累，小米借勢調整上周的升幅，周二(30日)跌穿上周大陽燭12.76元的底部。

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筆者持有阿里巴巴。

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